Actualidade

A produção industrial do Reino Unido subiu 0,5% em junho, face ao mês anterior, e aumentou 0,3% em termos homólogos, informou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS).

O aumento da produção industrial no Reino Unido no mês de junho ficou a dever-se ao início das operações petrolíferas no mar do Norte, que normalmente param em meados do ano para manutenção dos equipamentos, justificou aquele organismo em comunicado.

Em maio, a produção industrial caiu 0,1% em relação abril e recuou 0,2% quando comparada com igual mês de 2016.