O avançado Marega, que bisou na estreia do FC Porto na I Liga de futebol, frente ao Estoril-Praia (4-0), foi convocado para os próximos jogos do Mali, de qualificação para o Mundial2018, comunicou hoje o clube no seu sítio.

Marega, que entrou aos 32 minutos do jogo com o Estoril-Praia, para o lugar do lesionado brasileiro Soares, e que desbloqueou o nulo, foi convocado para os jogos do Mali frente a Marrocos, a contar para o grupo C da fase de qualificação africana para o Mundial2018, na Rússia.

O número 11 dos 'dragões' está entre os eleitos para o duplo embate diante da congénere marroquina, estando o primeiro jogo marcado para 01 de setembro, no Estádio Prince Moulay Abdallah, em Rabat, Marrocos, e o segundo a 05, no Estádio 26 Mars, em Bamako, no Mali.