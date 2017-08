Actualidade

A maior parte das regras para instalações elétricas de serviço particular alimentadas pela rede pública e para aquelas com produção própria entram em vigor em janeiro de 2018, eliminando alguma formalidade da aprovação dos projetos e as taxas que implicava.

O decreto-lei hoje publicado em Diário da República vem estabelecer a disciplina das instalações elétricas de serviço particular alimentadas pela rede elétrica de serviço público (RESP) em média, alta, ou em baixa tensão.

Respeita também as instalações com produção própria, de caráter temporário ou itinerante, de segurança ou de socorro, e define o sistema de controlo, supervisão e regulação das suas atividades.