O treinador José Couceiro disse hoje que o Vitória de Setúbal vai sexta-feira ao Estádio de Alvalade com o objetivo de marcar ao Sporting na partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em conferência de imprensa, o técnico do conjunto setubalense assegurou que a sua equipa não vai entrar em campo com o pensamento no nulo.

"Se formos pensar em jogar para o 0-0, esqueçam. Quem entra em Alvalade para jogar para o 0-0 perde o jogo. Vamos tentar explorar as nossas possibilidades dentro das características que temos e do que é o Sporting para tentarmos marcar. Só conseguimos um resultado positivo marcando", frisou.