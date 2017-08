Incêndios

O incêndio que deflagrou quarta-feira em Aldeia do Mato, concelho de Abrantes, continua com duas frentes ativas, por controlar, mobilizando 567 operacionais e oito meios aéreos, e levou à retirada de alguns moradores por precaução, informou fonte municipal.

O fogo em povoamento florestal que deflagrou às 18:14 de quarta-feira, na União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto, "continua descontrolado e com duas frentes ativas", afirmou, pelas 13:30, a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque.

As chamas alastraram às localidades de Paul, Sentieiras e Alto da Chainça, na União de Freguesias de Abrantes, e à localidade de Pucariça, na freguesia de Rio de Moinhos.