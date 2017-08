Actualidade

O valor das unidades de participação dos fundos de investimento era de 25,5 mil milhões de euros no final de junho, mais 400 milhões do que no final de março, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Segundo o banco central, o "aumento concentrou-se essencialmente nos fundos de obrigações", de 300 milhões de euros, e mais 100 milhões de euros em fundos mistos.

Os pricipais instrumentos alvo de investimento foram as obrigações.