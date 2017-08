Actualidade

O FC Porto iniciou hoje a preparação da deslocação de domingo a casa do Tondela, para a segunda jornada da I Liga de futebol, sem o avançado brasileiro Soares e o defesa Rafa, ambos por lesão.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', a sessão de preparação decorreu em conjunto com o FC Porto B, no Olival, e o treinador Sérgio Conceição não contou com o avançado Soares e com o defesa Rafa, submetidos apenas a tratamento.

Substituído aos 32 minutos do encontro de quarta-feira frente ao Estoril-Praia (4-0), de estreia na I Liga, Soares fez tratamento a uma distensão muscular na coxa direita e o defesa Rafa seguiu o tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo.