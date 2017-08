Incêndios

O PS acusou hoje o CDS de retirar dividendos políticos a todo o custo da tragédia ocorrida em junho em Pedrógão Grande, quando os incêndios naquela zona centro do país provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

"Parece-me que o CDS procura a todo e qualquer custo retirar dividendos políticos do que sucedeu há um mês", afirmou aos jornalistas o deputado socialista Pedro Delgado Alves, no parlamento, minutos após uma conferência de imprensa do CDS na qual o líder parlamentar centrista disse que a ministra da Administração Interna não tem condições para se manter no cargo.

Em defesa do Governo e da ministra Constança Urbano de Sousa, o deputado socialista disse que na apresentação dos relatórios ao sucedido nos incêndios, na quarta-feira, a ministra, "longe de fazer acusações como o líder parlamentar do CDS referia, longe de um passa culpas, o que fez foi o que se esperava, foi a prestação de contas e a apresentação detalhada dos factos que até este momento estão apurados e, mais importante, a adoção de medidas que visam corrigir coisas identificadas como imperfeitas e que podem ser corrigidas no futuro".