Autárquicas

O presidente da Concelhia PS de Matosinhos, Ernesto Páscoa, anunciou hoje que vai impugnar judicialmente as listas deste partido à Câmara local, lideradas por Luísa Salgueiro, considerando que a escolha da candidata "violou os estatutos".

Em declarações à agência Lusa, Ernesto Páscoa referiu que "as listas foram feitas à margem da estrutura concelhia do PS", criticando a estrutura distrital, presidida por Manuel Pizarro, por ter, disse, "imposto nomes, ignorando os militantes de Matosinhos".

"Podem ser listas com sigla PS mas foram impostas pela estrutura distrital. O presidente da concelhia não participou no processo, não teve direito a veto nem a voto. Vou apresentar uma impugnação amanhã [sexta-feira] ou segunda-feira no Tribunal Administrativo e Fiscal. Não estou a pôr em causa as listas em si. Estou a impugnar o processo porque violaram os estatutos", disse o presidente do PS/Matosinhos.