Incêndios

Um incêndio com duas frentes ativas no concelho de Grândola, Setúbal, obrigou ao corte às 16:38 da linha ferroviária do sul, entre Lousal e Canal caveira, disse à agência Lusa Patrícia Gaspar, da Proteção Civil.

De acordo com a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a linha ferroviária, que liga Lisboa ao Algarve, foi cortada às 16:38, em ambos os sentidos, nas zonas entre Lousal e Canal Caveira, ambas no concelho de Grândola, e assim continua às 18:30.

Patrícia Gaspar acrescentou tratar-se de um incêndio com duas frentes ativas, com muitas projeções, algumas de um quilómetro: "uma das frentes segue em direção à Serra de Grândola e outra na direção sul do concelho", explicou a adjunta nacional de operações da ANPC, ressalvando que para já não há habitações em risco.