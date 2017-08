Autárquicas

O ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia Luís Filipe Menezes manifestou hoje apoio ao candidato do PSD/CDS-PP à autarquia, Cancela Moura, pela sua "experiência, formação e conhecimento do concelho".

Através de uma publicação na rede social Facebook, Luís Filipe Menezes diz desejar a vitória de Cancela Moura e apela a que ela possa acontecer, justificando: "Porque o atual líder gaiense [referindo-se a Eduardo Vítor Rodrigues, eleito pelo PS] não tem dimensão intelectual e humana para representar o terceiro maior município de Portugal. Porque Cancela Moura tem experiência, formação e conhecimento do concelho, que podem fazer dele um bom autarca".

A publicação de Luís Filipe Menezes - que foi presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia durante 16 anos e nas autárquicas de 2013 se candidatou no Município do Porto com o apoio do PSD, MPT e PPM - surge acompanhada de uma foto alusiva à candidatura de Cancela Moura e refere que "as divergências internas partidárias intercalares só têm uma forma de ser resolvidas quando se tem personalidade forte e caráter sadio: com a unidade no presente e no futuro".