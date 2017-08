Incêndios

As autoestradas do Norte (A1) e Coimbra-Figueira da Foz (A14) estão hoje cortadas ao trânsito, nos dois sentidos, entre Coimbra Norte e Mealhada e Coimbra Norte e o nó de Arazede, de acesso à estrada nacional 335, respetivamente.

Segundo fonte da GNR, a circulação no lanço da A1 entre o nó de acesso a Coimbra e ao IP (Itinerário Principal) 3 e a Mealhada, foi interrompida pelas 13:15 de hoje, devido ao incêndio florestal que deflagrou, pelas 12:30, na zona de Barcouço, perto do limites dos concelhos de Coimbra e da Mealhada (distrito de Aveiro).

Também em resultado do fogo, a autoestrada que liga Coimbra à Figueira da Foz, está interrompida, nos dois sentidos, entre Coimbra Norte e o nó de Arazede (no concelho de Montemor-o-Velho), desde as 18:15, disse à agência Lusa, pelas 19:20, fonte da GNR na Mealhada.