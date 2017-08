Incêndios

A Presidente da Camara Municipal de Abrantes disse hoje que o incêndio que lavra há cerca de 24 horas no concelho está próximo do perímetro urbano da cidade, o que causa "muita preocupação" com o aproximar da noite.

"O incêndio já está dentro da cidade e todos os meios estão a ser canalizados para esse local", declarou Maria do Céu Albuquerque, explicando que as chamas chegaram há pouco ao parque da zona industrial, o que também causa "grandes preocupações".

A presidente da autarquia disse que no terreno, a combater as três frentes de incêndio, estão cerca de 700 operacionais, mais de 200 viaturas terrestes, mais de 100 militares, 10 meios aéreos (que vão abandonar com o cair ad noite) e 13 máquinas de rasto.