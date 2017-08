Incêndios

O lanço da Autoestrada do Norte (A1), entre o nó de Trouxemil/Coimbra Norte, de acesso a Coimbra e ao itinerário principal 3 (IP3) e nó da Mealhada, foi reaberto ao trânsito, disse à agência Lusa fonte da GNR na Mealhada.

A circulação automóvel naquela via tinha sido cortada, nos dois sentidos, pelas 13:15 de hoje, devido ao incêndio florestal que, pelas 12:30, deflagrou em Barcouço, na Mealhada (distrito de Aveiro), perto do limite deste concelho com o município de Coimbra.

O trânsito foi restabelecido pelas 22:10 e processa-se normalmente, adiantou a mesma fonte.