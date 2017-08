Incêndios

A circulação de comboios na linha do sul, que liga Lisboa ao Algarve, foi restabelecida às 22:30, seis horas depois de ter sido interrompida devido a um incêndio em Grândola, disse hoje à Lusa fonte da CP.

Um incêndio com duas frentes ativas no concelho de Grândola, Setúbal, obrigou ao corte às 16:38 da linha ferroviária do sul, entre Lousal (freguesia da Azinheira dos Barros) e Canal Caveira, disse à agência Lusa Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"A circulação foi restabelecida às 22:30", disse fonte oficial da CP - Comboios de Portugal, que adiantou que foram afetados cerca de oito comboios.