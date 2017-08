Incêndios

A circulação na autoestrada 14 (A14), entre Coimbra e Figueira da Foz, já foi esta noite reaberta à circulação, assim como a A1 (autoestrada do Norte), interditadas devido aos fortes incêndios, informou hoje a Brisa.

Fonte oficial da Brisa adiantou à agência Lusa que a circulação na A14 foi restabelecida cerca das 23:00, no troço entre Trouxemil/Coimbra Norte e o nó de Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho, que dá acesso à estrada nacional 335, em ambos os sentidos, igualmente por causa do fogo que lavra na zona.

Aquele lanço da A14 foi fechado pelas 18:15, depois de ter sido encerrado às 17:53 e reaberto às 18:04, mantendo-se pelas 22:30 interdito, tanto no sentido Coimbra-Figueira da Foz, como no sentido contrário, essencialmente por razões relacionadas com a falta de visibilidade provocada pelo fumo.