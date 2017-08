Incêndios

A presidente da Câmara de Abrantes disse hoje à Lusa que o incêndio que lavra há mais de 24 horas no concelho tem ainda duas frentes ativas, mas está controlado e espera que esteja resolvido "de manhã".

"Neste momento (cerca das 00:30), o incêndio tem duas frentes com ainda alguma atividade", declarou Maria do Céu Albuquerque, que adiantou que o facto de não haver vento e a temperatura ter baixado tem ajudado no combate às chamas.

A autarca sublinhou que "não há qualquer habitação em perigo" e disse esperar que o incêndio esteja "resolvido amanhã [hoje] de manhã".