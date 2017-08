Incêndios

Quatro incêndios estavam às 01:00 de hoje em curso em Abrantes, Grândola, Mealhada e Viana do Castelo, com as chamas a ser combatidas por 1.627 operacionais e 507 veículos, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Segundo o oficial de operações e emergências, comandante Paulo Santos, em Abrantes, o incêndio com três frentes ativas que está a lavrar há mais de 24 horas tem um perímetro alongado com algumas reativações.

Os meios, adiantou, estão a posicionar-se em defesa das habitações. No local estão 778 bombeiros com 246 veículos.