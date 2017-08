Actualidade

Pelo menos 36 pessoas morreram e 13 outras ficaram feridas, na noite de quinta-feira, na sequência de um acidente de autocarro no noroeste da China, informaram hoje as autoridades locais, citadas pela agência oficial Xinhua.

As operações de salvamento prosseguem hoje no local do acidente que teve lugar pelas 23:30 de quinta-feira (16:30 em Lisboa) na província de Shaanxi.

O autocarro, procedente de Chengdu, capital da província de Sichuan (sudoeste), seguia em direção à cidade de Luoyang, na província central de Henan, quando embateu num muro do túnel Qinling na autoestrada Xi'an-Hanzhong, de acordo com as autoridades de Shaanxi.