Delegações da Fretilin e do PD, respetivamente primeiro e quarto partidos mais votados nas legislativas de 22 de julho, reuniram-se hoje para discutir os primeiros cenários que podem levar à formação do próximo Governo timorense, mas sem resultados conclusivos.

"O encontro de hoje correu muito bem e serve de base para o futuro. Estamos a falar com sentido de responsabilidade. O PD veio sem nenhumas exigências, com uma posição razoável e querendo ouvir ideias da Fretilin", disse aos jornalistas Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) depois da reunião de hoje.

Mariano Sabino, presidente do Partido Democrático (PD) - que controla sete lugares no novo parlamento que tomará posse este mês - afirmou que se tratou de uma "primeira reunião para dialogar, analisar a situação e estudar modalidades para a formação de Governo".