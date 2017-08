Actualidade

Nove reclusos morreram e outros 11 ficaram feridos na quinta-feira na sequência de confrontos numa prisão em Reynosa, no estado mexicano de Tamaulipas, no norte do país, informaram as autoridades.

Os incidentes ocorreram pouco depois das 13:30 de quinta-feira (19:30 em Lisboa) quando dois grupos rivais de reclusos se envolveram em violentos confrontos, incluindo com pedras e paus, em duas alas de um estabelecimento prisional da cidade fronteiriça de Reynosa, indicaram as autoridades do estado de Tamaulipas.

Uma vez que a rixa teve lugar durante o horário de visitas, os guardas concentraram-se em proteger os familiares dos reclusos na entrada da cadeia para que, mais tarde, os agentes da polícia estatal entrassem no estabelecimento prisional para controlar a situação.