Actualidade

Um cidadão norte-coreano foi resgatado hoje depois de ter atravessado a fronteira marítima e de ter manifestado a vontade de desertar, informou o exército sul-coreano.

O homem foi localizado por um militar enquanto realizava uma patrulha de rotina na ilha de Gyodong, situada junto à linha que divide as duas Coreias no Mar Amarelo, detalhou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul à agência de notícias Yonhap.

Como define o protocolo, o homem, na casa dos 20 anos, está a ser interrogado pelas autoridades sul-coreanas que tentam averiguar como cruzou a fronteira marítima.