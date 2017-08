Actualidade

A Austrália garantiu hoje o seu apoio aos Estados Unidos no caso de ataque da Coreia do Norte, após o anúncio de Pyongyang de um plano de lançamento de mísseis contra Guam, território norte-americano no Pacífico.

Esta manifestação de apoio de Camberra ao aliado norte-americano surge em plena "guerra de palavras" entre Washington e Pyongyang, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter prometido responder com "fúria e fogo" às ameaças da Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos não tem um aliado mais forte do que a Austrália", afirmou o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, em declarações à rádio 3AW.