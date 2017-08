Actualidade

As autoridades da Birmânia elevaram para 19 o número de mortos devido a um surto do vírus H1N1 ou gripe suína, que mantém dezenas de pessoas hospitalizadas desde o mês passado, informam hoje os 'media' locais.

O Ministério da Saúde birmanês confirmou, na quinta-feira, a morte de duas crianças nas regiões de Irrawaddy (sul) e Magwe (centro) que estavam internadas num hospital infantil localizado em Naypyitaw, segundo o portal The Irrawaddy.

As autoridades birmanesas informaram ainda que 183 pessoas contraíram o vírus, de acordo com análises realizadas entre 21 de julho e 09 de agosto, das quais 93 continuam hospitalizadas em diversos pontos do país, a maioria em processo de recuperação.