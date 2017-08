Actualidade

O Festival Bons Sons arranca hoje em Cem Soldos, no concelho de Tomar, onde durante quatro dias 45 artistas e grupos de música portuguesa sobem aos oito palcos da aldeia.

Holy Nothing e Virgem Suta, no palco Lopes-Graça, e Glockenwise e Capitão Fausto, no placo Eira, são os cabeças de cartaz da primeira noite do festival, que logo pelas 10:00 começa a programação musical destinada às crianças, no armazém da aldeia, que fica fechada durante quatro dias, com toda a sua área transformada em recinto para os festivaleiros.

Band'Olim, SingularLugar, Whales, Manuel Fúria e os Náufragos e Surma são outras das propostas do programa que se prolonga hoje, noite fora com DJ.