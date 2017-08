Actualidade

Os GNR, Linda Martini, Blind Zero e Capitão Fausto são quatro das oito bandas nacionais integradas no programa da 2.ª edição do Douro Rock, que se realiza na hoje e sábado, na Régua, distrito de Vila Real.

"Pop, rock, indie, funk, soul e hip-hop são os géneros musicais representados neste festival 100 por cento português", salienta a organização, em comunicado.

Pelo palco do Douro Rock, situado junto às piscinas da Régua, passarão, hoje à noite, os bracarenses Bed Legs (21:30), seguindo-se Marta Ren & The Groovelvets (22:45). Os GNR e Linda Martini encerram o primeiro dia do festival.