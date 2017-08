Actualidade

O Governo chinês aprovou uma ajuda de 180.000 milhões de yuan (22,9 mil milhões de euros) para as vítimas e reparação de danos dos sismos registados esta semana no oeste do país, foi hoje anunciado.

A província de Sichuan, no sudoeste do país, vai receber cerca de 12.700 milhões de euros, indicaram as autoridades.

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas na terça-feira, na sequência do sismo de magnitude 7, de acordo com os serviços geológicos chineses.