Uma empresa norte-americana especializada na exploração do fundo marinho, afirmou hoje esperar que a Malásia aceite a oferta para continuar gratuitamente as buscas pelo avião da Malaysia Airlines, desaparecido em 2014.

Em janeiro, Malásia, Austrália e China deram por concluída sem êxito a busca do avião que operava o voo MH370, após mapearem uma área de 120.000 quilómetros quadrados no oceano Índico, onde podia estar o Boeing 777, desaparecido a 08 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo, depois de descolar de Kuala Lumpur rumo a Pequim.

A Ocean Infinity afirmou esperar que a Malásia aceite a oferta, numa altura em que aumenta a pressão das famílias dos passageiros do MH370 para que o governo de Kuala Lumpur concorde com a proposta apresentada pela companhia norte-americana.