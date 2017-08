Actualidade

Os Serviços de Saúde de Macau confirmaram na quinta-feira o quarto caso local de febre de dengue, e estão a investigar outro detetado na China, que poderá ter tido origem no território.

De acordo com um comunicado enviado na quinta-feira à noite, este quarto caso local foi detetado num homem com 27 anos, que mora na mesma zona onde residem ou "tiveram movimentos" os outros três infetados.

Este homem apresentou os primeiros sintomas no domingo - febre, fadiga, dores musculares e articulares - tendo dias depois decidido deslocar-se ao hospital. Na quinta-feira, o Laboratório de Saúde Pública confirmou o resultado positivo do teste ao tipo II do vírus da febre de dengue.