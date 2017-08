Actualidade

Mais de meio milhão de crianças precisam de ajuda humanitária na Líbia, um Estado falhado e mergulhado numa guerra civil há seis anos, alertou o Fundo das Nações Unidas para a infância (UNICEF).

"Desde que a crise começou na Líbia, mais de 550 mil crianças precisam de assistência por causa da instabilidade política, do conflito em curso, dos deslocados, e do colapso da economia", afirmou o diretor para o Médio Oriente e Norte de África da UNICEF, Geert Cappelaere, num comunicado divulgado na quinta-feira, na sequência da primeira visita que fez ao país.

"A intensa violência em algumas zonas do país forçou famílias a deixarem as suas casas. Mais de 80 mil crianças são deslocados internos, e as crianças migrantes na Líbia são particularmente vulneráveis ao abuso e exploração, incluindo em centros", sublinhou.