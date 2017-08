Actualidade

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, acusou hoje o exército do Laos de violar a fronteira que separa os dois países e ameaçou enviar soldados para a zona para "recuperar o território".

O chefe do Governo, que fez a acusação num discurso proferido durante uma cerimónia académica, retransmitida no seu perfil nas redes sociais, deu ao Governo de Vientiane até ao próximo dia 17, quinta-feira, para resolver o assunto pela via pacífica.

Hun Sen, que governa o Camboja de forma ininterrupta desde 1985, clarificou que não se trata de uma declaração de guerra, mas também afirmou estar disposto a combater se o Laos não retirar as tropas.