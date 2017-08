Actualidade

O Gabinete para a Defesa Civil de Guam, território norte-americano no Pacífico, publicou hoje uma série de recomendações sobre a "iminente ameaça com mísseis" da Coreia do Norte.

O relatório de 14 páginas contém uma série de conselhos à população civil, como a preparação para o abastecimento de material médico de emergência, procura de pontos de proteção e refúgio ou procedimentos sobre como isolar uma habitação em caso de ataque químico.

"Não olhe para a explosão ou para a 'bola de fogo' porque pode cegar; mantenha-se atrás de qualquer objeto que o possa proteger e procure refúgio o mais rápido possível, mesmo que esteja afastado da zona de impacto (...), o vento pode propagar a radioatividade", são algumas das mensagens difundidas à população do território norte-americano no Pacífico.