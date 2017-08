Actualidade

O Presidente angolano autorizou a abertura de créditos suplementares no Orçamento Geral do Estado (OGE) a favor da Casa de Segurança da Presidência e da Polícia Nacional, no valor de mais de 37 milhões de euros.

Em causa estão dois decretos assinados por José Eduardo dos Santos, de 03 de agosto, aos quais a Lusa teve hoje acesso, autorizando esses créditos suplementares no OGE de 2017.

O primeiro tem um valor superior a 3.854 milhões de kwanzas (19,7 milhões de euros) para "cobertura de despesas" da Casa de Segurança do Presidente da República, liderada pelo ministro de Estado e general angolano Hélder Vieira Dias "Kopelipa".