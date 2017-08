Actualidade

O Governo angolano atribuiu à empresa de origem portuguesa Tecnovia a obra de reabilitação de uma estrada na província do Cuando Cubango, no sul do país, por mais de 25,5 milhões de euros.

De acordo com uma autorização do Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, de 03 de agosto, a que a Lusa teve hoje acesso, em causa está a reabilitação de 7,21 quilómetros da Estrada Nacional 280 entre Rio Longa e a sede do município do Cuito Cuanavale.

O despacho presidencial autoriza o Ministério da Construção a contratar a Tecnovia Angola por 4.981 milhões de kwanzas (25,5 milhões de euros), ficando a fiscalização da empreitada a cargo da empresa Gestbuild.