Actualidade

As candidaturas para a quarta edição do concurso "A Inclusão na Diversidade" estão abertas até 15 de outubro e os premiados serão conhecidos a 03 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, avançou hoje a organização.

Em causa está um concurso de fotografia internacional de periodicidade anual organizado pela Plural&Singular, portal digital que se dedica à área da deficiência, em parceria com o Centro Português de Fotografia (CPF), local onde decorrerá a cerimónia de encerramento da iniciativa.

"Estimular o olhar atento por parte das pessoas ao verdadeiro sentido de inclusão e à presença ou ausência dela no meio que as rodeia, assim como, fazer com que reflitam sobre o que é uma sociedade caracterizada pela diversidade" é o objetivo deste concurso, cujo regulamento pode ser consultado em www.pluralesingular.pt .