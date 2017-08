Incêndios

Os parques de campismo na região afetada pelos incêndios de Góis e Pedrógão Grande registam quebras acentuadas na taxa de ocupação, apesar de não terem zona ardida na área envolvente.

Junto à Barragem do Cabril, em Pedrógão Grande, "a água está boa para banhos" e "não ardeu à volta", mas, mesmo assim, o parque de campismo Eventur, situado naquela zona, registou uma quebra na ocupação "na ordem dos 80%", disse à agência Lusa o administrador do espaço, José Costa.

Julho e agosto costumam ser os melhores meses do parque, com uma ocupação próxima dos 100%, mas, neste momento, "ronda os 20%, se tanto", lamenta o responsável, sublinhando que, passado dois meses, continua a receber chamadas todos os dias, "com as mesmas perguntas" sobre a qualidade da água, do ar ou se há zona ardida junto ao parque de campismo.