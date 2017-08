Actualidade

O crescimento do volume de negócios nos serviços acelerou no segundo trimestre ao subir 7,1%, quando nos três meses anteriores tinha aumentado 5,1%, enquanto na variação mensal abrandou em junho, anunciou hoje o INE.

"No 2.º trimestre de 2017, as vendas de serviços aumentaram 7,1% (5,1% no trimestre anterior)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados revelados, na variação mensal, "o índice de volume de negócios nos serviços passou de um crescimento homólogo de 7,0% em maio para 5,9% em junho".