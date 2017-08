Actualidade

As temperaturas vão subir durante o fim de semana, prevendo-se que as máximas variem entre os 30 e os 40 graus Celsius, adiantou à Lusa a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"A temperatura mínima e máxima têm tendência para subir durante o fim de semana. Os valores mais altos vão registar-se no interior do Alentejo e Vale do Tejo, podendo atingir os 40 graus Celsius. Na generalidade do território vão oscilar entre 30 e 40 graus", disse.

De acordo com Paula Leitão, as temperaturas mínimas podem ser superiores a 20 graus, em especial nas regiões do interior centro e sul.