Actualidade

A China pediu hoje aos Estados Unidos e à Coreia do Norte para "mostrarem prudência" e "agirem mais ativamente" visando acabar com "uma situação tensa", após nova escalada verbal entre Washington e Pyongyang.

"Apelamos a todas as partes para mostrarem prudência nas suas palavras e ações e a fazerem mais para atenuar as tensões", declarou Geng Shuang, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, num comunicado.

Devem esforçar-se para "aumentar a sua confiança mútua em vez de recorrerem a velhas receitas que consistem em encadear demonstrações de força", adiantou o governo chinês.