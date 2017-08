Actualidade

Mais de 300 emigrantes, que se queixam de ser lesados pela gestão do resolvido BES, estão hoje a protestar na sede do Novo Banco, em Lisboa, pretendendo ir em seguida à sede do Banco de Portugal.

"Estamos aqui para mostrar às pessoas que há boa vontade e um compromisso com a administração para - queremos acreditar - encontrar uma solução para todos. Creio que vai chegar a bom porto muito em breve, com estes problemas resolvidos", disse à Lusa a vice-presidente da Associação Movimento Emigrantes Lesados Portugueses (AMELP), Helena Batista.

Aquela responsável anunciou que o conjunto de manifestantes irá em seguida protestar junto da sede do Banco de Portugal e, entretanto, uma delegação será recebida pela administração do Novo Banco. Helena Batista estimou em 250 o número de pessoas organizadas que viajaram de vários pontos do país.