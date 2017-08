Actualidade

A autoridade que fiscaliza as atividades económicas, a ASAE, garantiu hoje à Lusa que está atenta e pronta a intervir no terreno caso sejam detetados em Portugal ovos contaminados com pesticida fipronil.

"A ASAE está alerta para a situação e preparada para intervir no terreno caso haja informação que o justifique", referiu a entidade numa resposta enviada à Lusa.

A Comissão Europeia confirmou hoje que ovos contaminados com fipronil foram detetados, até ao momento, em 15 países da União Europeia, na Suíça e em Hong Kong e anunciou que irá reunir-se com representantes destes países a 26 de setembro.