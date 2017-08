Incêndios

O líder parlamentar do PSD disse hoje que a conferência de imprensa da ministra da Administração Interna "mais parecia uma crónica jornalística" e acusou o Governo de procurar um "bode expiatório" para justificar a tragédia de Pedrógão Grande.

"A conferência de imprensa mais parecia uma crónica jornalística e não uma conferência de imprensa de uma ministra que devia assumir as suas responsabilidades", afirmou Hugo Soares, acusando o Governo de procurar "um bode expiatório, que é sempre de outros" e de um "passa culpas constante".

O social-democrata, que falava aos jornalistas em Faro, afastou, contudo, para já, o cenário de um pedido de demissão de Constança Urbano de Sousa, sublinhando que a escolha dos membros do Governo "é uma responsabilidade última" do primeiro-ministro e que o foco do PSD é a responsabilidade política do Governo "no seu todo" e de António Costa, que é a quem compete escolher os ministros.