Actualidade

A greve dos médicos continua em cima da mesa, após uma reunião entre os sindicatos e os ministros da Saúde e das Finanças, estando a paralisação dependente de uma nova proposta negocial.

Representantes do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) foram hoje recebidos pelos ministros da Saúde e das Finanças, com este último como anfitrião, tendo debatido várias questões que, a não serem acordadas, poderão provocar uma greve destes profissionais, que seria a segunda este ano.

No final do encontro, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, disse aos jornalistas que as preocupações dos médicos "mantêm-se".