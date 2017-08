Actualidade

Cinco quadros dos "Girassóis" de Van Gogh serão pela primeira vez exibidos em conjunto, numa só sala virtual, via Facebook, no próximo dia 14, numa iniciativa da National Gallery, em Londres, em colaboração com quatro museus.

A reunião de cinco das sete versões dos "Girassóis", que Vincente Van Gogh pintou entre 1888 e 1889, em Arles, no Sul de França, numa mesma sala, foi anunciada na quinta-feira, pela National Gallery, em Londres, no seu sítio 'online', numa iniciativa que também mobiliza o Museu Van Gogh, em Amesterdão, o Philadelphia Museum of Art, nos Estados Unidos, a Nova Pinacoteca de Munique e o Seiji Togo Memorial Museum of Art, em Tóquio.

Esta mostra sem precedentes é possibilitada pela rede social Facebook, na próxima segunda-feira, superando a localização dos vários museus, em três continentes, o que tem representado um impasse para a reunião real dos diferentes exemplares, num só local.