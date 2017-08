Actualidade

Os futebolistas Soares e Rafa continuam ausentes dos treinos do FC Porto, que prepara a visita de domingo ao Tondela, da segunda jornada da I Liga.

No penúltimo apronto agendado pelo treinador Sérgio Conceição, o avançado e o defesa continuam a fazer tratamento aos problemas físicos que os apoquentam, e que obrigaram o brasileiro a abandonar, ainda na primeira parte, e com 0-0 no marcador, o jogo de estreia do campeonato, no Dragão, frente ao Estoril-Praia (4-0).

Soares debela uma distensão muscular na coxa direita, enquanto Rafa recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.