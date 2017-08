Actualidade

A dívida do Estado ao consórcio que recolhe cadáveres de animais ascende a 12 milhões de euros, para a qual contribuiu o atraso das grandes superfícies no pagamento da taxa de segurança alimentar, mas a tutela tenciona regularizar.

O Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais (SIRCA) é assegurado por um consórcio, ao qual o Ministério da Agricultura deve atualmente 12 milhões de euros, segundo informação avançada à Lusa por fonte do consórcio e confirmada pela tutela.

Segundo fonte do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, a Direção Geral da Agricultura e Veterinária (DGAV) "está a processar o pagamento de um montante no valor de 1,1 milhões de euros, estando programados novos pagamentos até ao final do ano".