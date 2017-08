Actualidade

O trânsito está cortado na A3, entre a Maia e Santo Tirso, nos dois sentidos e o tráfego está a ser desviado e estão a ser retirados da via os camiões cisterna com combustível, disse à Lusa fonte oficial da GNR.

Em declarações à Lusa, o tenente-coronel Silva Ferreira informou que pelas 17:00 foi encerrado o trânsito dos dois sentidos da A3, entre a Maia e santo Tirso, devido aos incêndios florestais que deflagraram na zona da Trofa e Maia.

"O trânsito está a ser desviado e estamos a retirar carros cisterna com combustíveis, porque com o aumento das temperaturas, as coisas podem complicar", tenente-coronel Silva Ferreira.