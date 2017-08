Incêndios

O incêndio florestal que deflagrou hoje no lugar de Folgosa, freguesia de Covelas, concelho de Santo Tirso, obrigou ao transporte de um bombeiro para o hospital de Famalicão, disse à Lusa fonte oficial dos Bombeiros de Santo Tirso.

Fonte daquela corporação disse à Lusa que um bombeiro "foi assistido no lugar de Folgosa e foi transportado para o hospital de Famalicão.

"O fogo chegou às casas do lugar de Folgosa", acrescentou a mesma fonte dos Bombeiros de Santo Tirso, acrescentando que "por dificuldades de comunicação com os operacionais no terreno", desconhece-se se as casas tiveram de ser evacuadas.