Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) registou hoje a Oferta Pública de Aquisição (OPA) do Montepio Geral Associação Mutualista sobre as unidades de participação da Caixa Económica Montepio Geral, que vai decorrer até 08 de setembro.

Num comunicado disponibilizado hoje no portal 'online', o regulador do mercado indica que o seu Conselho de Administração "deliberou registar a OPA, geral e voluntária, anunciada preliminarmente pela Montepio Geral Associação Mutualista, no dia 04 de julho de 2017, sobre as unidades de participação representativas do fundo de participação da Caixa Económica Montepio Geral", com uma contrapartida oferecida de um euro.

Esta oferta vai decorrer entre as 08:30 de segunda-feira da próxima semana e as 15:30 do dia 08 de setembro, "podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo deste prazo".