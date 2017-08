Actualidade

A organização internacional da Red Bull Air Race confirmou hoje à agência Lusa que o evento agendado para os dias 2 e 3 de setembro no Porto "não está em causa".

A confirmação da realização da prova surge após a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) não reconhecer ao Aeródromo Municipal da Maia, uma das bases operacionais da prova, capacidade prestadora de serviços de tráfego aéreo por ausência de certificação.

"A organização confirma estar tudo bem porque está em estreita colaboração coma a ANAC e com todas as entidades envolvidas", sublinhou a Red Bull Air Race, informando que "a não cerificação do aeródromo para prestação de serviços de tráfego aéreo não impede a sua utilização".